Diabeł jest biały i pracuje w CIA

W Los Angeles śnieg w XX wieku padał sześć razy. Ostatni raz przyprószyło w 2019 r., ale prawdziwy śnieg na trzy cale widziano w mieście w 1962 r. Jednak twórcy serialu „Snowfall" opowiadają o śnieżycy, która rozpoczęła się w 1983 roku i trwała przez kilka lat. Miasto zasypał wówczas crack, czyli preparowana kokaina w postaci kryształów. Crack jest tańszy i dużo mocniejszy od czystej kokainy, zarówno w kwestii haju, jak i uzależnienia. Dlatego wkrótce po pojawieniu się nowego specyfiku na mieście ulice zapełniły się narkomanami, a pomoc społeczna uginała się pod ciężarem napływających ofiar tej substancji. Epidemia dotknęła zwłaszcza dzielnic zamieszkanych przez czarnoskórych. Na dodatek już w 1984 roku miały się odbyć w mieście igrzyska olimpijskie, a politycy i policja, zamiast podjąć walkę z plagą i leczyć ulice, wolą je zamiatać.

Bohaterów jest kilkoro. Przede wszystkim Franklin Saint (utalentowany Damson Idris), 20-latek z dzielnicy South Central, który mimo pracowitości i umiejętności przerywa edukację i wraca do mieszkania matki, by dorabiać, handlując marihuaną dla wuja Jerome'a (Amin Joseph). Są też Meksykanie – na czele z Gustavo, byłym wrestlerem (Sergio Peris-Mencheta). Jest też jeden Izraelczyk handlujący bronią – sybaryta i rozpustnik Avi Drexler (Alon Aboutboul). Wreszcie jest Teddy McDonald (Carter Hudson), choć to tylko jedno z jego nazwisk – największy macher w całej tej historii. Nic dziwnego, facet jest agentem CIA wypuszczonym na samodzielną akcję. Chodzi mianowicie o wspieranie antykomunistycznej bojówki w Nikaragui. A skoro akcja jest nieoficjalna, to jak ją sfinansować? Handlując narkotykami – prawicowi contras sprzedają Teddy'emu kokainę, on załatwia im broń. W ten sposób drogi wymienionych Afroamerykanów i Meksykanów się zbiegają, a nić intrygi snuje manipulant z CIA. Dodajmy, że tę ska...

