Jakub Wiech. Niemcy bawią się w małą Moskwę

Za dziesięć lat osoby myślące o klimacie tak, jak dziś myśli istotna część polskiej prawicy, będą w Polsce powszechnie uważane za ludzi groteskowych, to będzie margines – mówi Michałowi Płocińskiemu ekspert ds. energetyki Jakub Wiech.

Plus Minus: Dokończą Nord Stream 2?

Nawet jeżeli dokończą, to nie znaczy, że będzie on pełnił swoją funkcję. Wyobrażam sobie sytuację, że zostanie zbudowany jako infrastruktura łącząca Rosję i Niemcy, natomiast nie popłynie nią gaz, bo Stany Zjednoczone nałożą takie sankcje, że odstraszą europejskie spółki od kupna surowca przesyłanego tym gazociągiem.

Dlaczego Joe Biden nie nakłada kolejnych sankcji już teraz?

Być może nie chce naruszyć dość wrażliwej układanki politycznej w Berlinie przed tegorocznymi wyborami do Bundestagu, być może to szersza kwestia współpracy transatlantyckiej, bo w ten projekt zaangażowane są też inne kraje Unii Europejskiej, jak Francja czy Austria, a być może chodzi o grę z Rosją, by pozyskać sobie jej choćby życzliwą neutralność w ramach rozgrywki z Pekinem, choć w to akurat już coraz mniej osób wierzy.

Ostatnie działania Rosji wyglądają jak podbijanie stawki w jakichś nieznanych nam do końca ne...

