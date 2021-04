Co ujawnił pałacowy przewrót w Jordanii

Pałacowy przewrót w Jordanii został spacyfikowany w zarodku. Pokazał jednak, że jeden z najwierniejszych sojuszników Zachodu na Bliskim Wschodzie nie jest taką oazą spokoju, za jaką chciał uchodzić. A to on jest spoiwem stabilności regionu.

Nie jestem osobą odpowiedzialną za załamanie się zarządzania krajem, korupcję i niekompetencję, które dominowały w strukturach władzy przez ostatnie 15–20 lat i z latami stawały się coraz większe. Nie jestem odpowiedzialny za to, że ludziom brakuje wiary w instytucje – mówi, wpatrując się intensywnie w oko kamery w telefonie, Hamza. – Dotarliśmy do punktu, kiedy nikt nie jest w stanie wyrazić opinii na jakikolwiek temat bez prób prześladowania go, aresztowania, znęcania się czy grożenia – dorzuca.

41-letni Hamza to przyrodni brat króla Jordanii Abdullaha II, najstarszy z synów ostatniej z żon panującego w latach 1952–1999 króla Husajna, Noor. Był ledwie o krok od tronu – od śmierci ojca aż do 2004 roku cieszył się tytułem następcy tronu. Stracił go jednak, a wraz z nim zapewne znaczną część wpływów na dworze królewskim i w jordańskiej polityce. Wygląda na to, że pomimo upływu lat wcale się z tym nie pogodził: spokojne, ale dramatyczne w swojej wymowie...

