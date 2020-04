Uwięzieni przez pandemię. #zostańwdomu i jakoś sobie radź

Ja pracuję, ale jakaś dziwna ta praca. Wywiady przeprowadzam telefonicznie, nie przywykłam do tego, dotychczas jeździłam po całej Polsce, żeby tylko komuś uścisnąć dłoń, usiąść w kawiarni, spojrzeć w oczy, pogadać spokojnie. Siłownię i aerobik w klubie fitness zastępują ćwiczenia na karimacie, gorzej z basenem, trudno znaleźć tu jakąś alternatywę, z tęsknoty pływam jedynie w snach. Na dobrowolnej kwarantannie czytamy książki, staramy nauczyć się czegoś nowego (zamówiliśmy na przykład podręcznik do chińskiego), wykupiliśmy pakiet filmów online. I tak się jakoś żyje. A jak żyją inni? Czego im brakuje najbardziej? Czy boją się o przyszłość i jak sobie z tym strachem radzą?

Narzeczony „robi w eventach", od miesiąca nie przepracował ani godziny, więc to głównie na jego głowę spadło gotowanie, sprzątanie i opieka nad psami. Nowa sytuacja odbiła się najbardziej na jego wyglądzie: o ile brodę potrafi okiełznać sobie sam, o tyle z bujną czupryną musiał się, chcąc nie chcąc, na pewien czas pożegnać. Wspólnymi siłami w domowej łazience ogoliliśmy go na zero.

To głosy gości, klientów, widzów. Co na to ci, którzy do tej pory dostarczali im rozrywki i adrenaliny, umożliwiali relaks, zadbanie o siebie, a nawet wypicie na spokojnie kawy?

Agnieszka jest zapaloną pływaczką, gdy wejdzie do wody, trudno ją z niej wyciągnąć. Aktualnie jednak pływa tylko na sucho. – Bardzo mi tego brakuje, dla mnie jest to najlepszy „odstresowywacz". Na szczęście mam w domu urządzenie do wiosłowania, a to szansa na podtrzymanie kondycji. Właśnie przekroczyłam pół godziny nieprzerwanego treningu, ponad siedem kilometrów za jednym zamachem. A jeszcze kilka tygodni temu wydawało mi się to prawie niewykonalne. Jak wszystko się uspokoi, zobaczymy, czy mój domowy trening przełoży się na możliwości w terenie i czy będę kiedyś w stanie pokonać taki dystans łódką – śmieje się.

Na razie głód kultury zaspokajają na domowej kanapie. – Resztki naszej codzienności i normalności staramy się budować w czterech ścianach. Mamy więcej czasu na redukowanie książkowej „kupki wstydu" i takie zwyczajne wyhamowanie. Streaming koncertów live, biblioteki i wypożyczalnie online notują niebywałe wzrosty popularności – zauważa Patryk. Ale też przyznaje, że z dnia na dzień staje się to coraz bardziej frustrujące. – To dziwne uczucie, gdy telefon w kieszeni wibruje z przypomnieniem o jakimś wydarzeniu, które miało się za chwilę zacząć. Szukamy alternatyw, ale nie ma co ukrywać, że to konsumpcja wyrobów czekoladopodobnych.

Zmieniło się też życie Patryka i Magdy, jego narzeczonej. – Nasz dotychczasowy czas wolny, ale również zawodowy, w znacznym stopniu układany był pod wydarzenia kulturalne. Rok 2020 zapowiadał się rekordowo, nasze kalendarze wręcz kipiały od zaznaczonych na czerwono terminów – wyjaśnia. Tylko w kwietniu mieli zaplanowanych 11 koncertów, w większości poza Poznaniem, gdzie mieszkają, rzutem na taśmę jeszcze w marcu udało im się zaliczyć dwie wyjazdowe imprezy w Berlinie i Warszawie. Do tego seanse kinowe (na dużym ekranie starają się oglądać sześć–osiem filmów w miesiącu), festiwale, pokazy specjalne. – Repertuar naszych dwóch ulubionych kin zazwyczaj mamy opracowany na tydzień do przodu, regularnie odwiedzamy też wystawy i teatry. Do tej pory z lokalnym życiem kulturalnym byliśmy na bieżąco.

Ewa też zdecydowała się zrezygnować z kosmetyczki i fryzjerki. Jeszcze na początku marca wybrała się do zaufanego salonu „na brwi i rzęsy", później jednak odwołała kolejne wizyty. – Mam w domu dziecko, moi rodzice są już starsi, podobnie jak teściowie. Nie będę ryzykowała, wszystko da się przejść. Trudno, będę siedziała z odrostami, póki sytuacja nie wróci do normy – śmieje się. I zauważa, że z jednej strony „wiele kobiet jest uzależnionych od zabiegów pielęgnacyjnych". Z drugiej, nagle okazuje się, że „wszystkie zdejmują rzęsy, paznokcie, farbują się same w domu". – Akurat skończyła mi się większość kosmetyków, ale nie narzekam. Mniej wychodzę z domu, to i mniej się maluję. Mogłabym zamówić je przez internet, tylko szkoda mi kurierów. Dobrze, że mogą zarabiać, ale jednocześnie wiem, że są koszmarnie przepracowani.

Krzysiek w wolnych chwilach dłubał zwykle przy samochodzie, biegał z psem, zdobywał górskie szczyty. – Byłem stałym bywalcem ścianki wspinaczkowej i siłowni, na kilka dni przed ogłoszeniem epidemii kupiłem karnet na basen. Wykorzystałem trzy wejścia, później został zamknięty do odwołania – opowiada. Póki co radzi więc sobie, jak może. – Wymyślam nowe zastosowanie mebli, do treningu przedramion wykorzystać można kawałek większej gałęzi, sznurek i baniak z wodą. Ale nie jestem przecież sportowcem zawodowym, podchodzę do tego raczej hobbystycznie i na lekko, sport to dla mnie miło spędzony czas. Pewnie dlatego łatwiej mi znaleźć substytuty dotychczasowych aktywności niż osobie, która ma skrzętnie rozpisany plan treningowy.

Wiadomo, że nic nie wiadomo

Do kawiarni Fat White przy ulicy Andersa w Warszawie można teraz wpaść tylko między 10 a 12 po szybką kawę przygotowaną na miejscu – na wynos w kubku bądź zmieloną, do zaparzenia w domu. Mimo to jej właściciel, Piotr Głodek, pracuje dwa razy więcej niż dotychczas, a zarabia zaledwie 15 proc. tego co wcześniej. Przez resztę dnia realizują dostawy. Klient składa zamówienie online, ktoś z ekipy dostarcza paczkę na wycieraczkę, telefonicznie powiadamia, że już czeka, a następnie znika. Tak to sobie wykombinowali, żeby przetrwać. Bo i kombinowanie, i przetrwanie jest teraz kluczowe.

Gdy rozmawiamy o tym, jak kawiarnia funkcjonowała wcześniej, przed „zagładą", jak to określa Piotr, wydaje się, że minęły wieki – a przecież to raptem cztery tygodnie. – Dzielimy lokal z barberem, a że u chłopaków nie ma zapisów, funkcjonuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, to codziennie przychodziłem do pracy na siódmą i miałem pełne ręce roboty – opowiada Piotr. Kolejną falą napływali rodzice odwożący dzieci do pobliskiej szkoły, pracownicy okolicznych biurowców, po lekcjach same dzieci na herbatę czy kakao, a w międzyczasie morze turystów kursujących między Muzeum Historii Żydów Polskich a Starym Miastem. W połowie marca wszystko się zmieniło. – Nie wiedzieliśmy, czy będzie można funkcjonować, a jeśli tak, to na jakich zasadach – przyznaje Piotr. – Dzięki współpracy z palarnią Coffee & Sons nie muszę tworzyć strony internetowej i systemu sprzedaży online. Gdybym miał działać sam, nie dałbym rady. pociągnąłbym tydzień i zawiesiłbym działalność. Albo w ogóle sprzedał kawiarnię.

Ola jest fizjoterapeutką, rehabilitantką, masażystką. Gdy zwracam się do niej z propozycją rozmowy o tym, jak jej się teraz żyje, odpisuje: „I co ja ci powiem? Że gdyby nie mąż informatyk, to bym żarła gruz?". Działalność zawiesiła oficjalnie już kilka tygodni temu, „jak tylko się to wszystko zaczęło". – Część klientów po prostu przestała się odzywać, część była gotowa spotykać się dalej, mimo tego całego szaleństwa. Ale ja stwierdziłam, że to nie jest atmosfera sprzyjająca jakiejkolwiek pracy – wyjaśnia. Tym bardziej że pracuje w dużej mierze z maluchami, w tym z noworodkami. Pod swoją opieką rehabilitacyjną ma też dzieci ze spektrum autyzmu. – Robię na co dzień zakupy, mam do czynienia z różnymi ludźmi. Rehabilitacja to przecież kontakt bezpośrednio z ciałem, a ja nie byłam w stanie z czystym sumieniem zagwarantować, że niczego ze sobą nie przyniosę. Tak jest po prostu bezpieczniej dla wszystkich.

Ale nie dla domowego budżetu. Zasada jest prosta: nie pracujesz, nie zarabiasz. – Gdyby nie mąż, nie wiem, co bym zrobiła, nie byłoby mnie stać ani na mieszkanie, ani na jedzenie – podkreśla ponownie. Jakby się uparła, mogłaby zacząć prowadzić porady online albo stworzyć stronę internetową czy bloga. – Ale nie chcę stawiać na głowie całej swojej działalności, wywracać wszystkiego do góry nogami, żeby przez dwa–trzy miesiące zarobić pieniądze, które nie są mi niezbędne do przetrwania. Po prostu mniej odłożymy na dom, trudno. Sporo ludzi ma teraz dużo gorszą sytuację.

Ola przyznaje, że tego optymizmu brakuje jej klientom, zwłaszcza rodzicom. – Wielu z nich jest sfrustrowanych i zestresowanych, ich dzieci wymagają opieki i zaangażowania, szczególnie te ze spektrum autyzmu, chorobami autoimmunologicznymi i układu nerwowego. Potrzebne jest im wsparcie, ale zazwyczaj płynie ono ze strony dziadków. A ci, wiadomo, lepiej, żeby zostali w domu i byli bezpieczni. Wypracowują więc sobie jakiś system pracy i opieki nad dziećmi, ale kosztuje ich to bardzo dużo nerwów i energii.

Jak sobie poradzić w czasach epidemii, pytam również Agnieszkę M. Staroń. Konkretnie o to, czy dalej jest trenerem i coachem, czy już może bardziej couchem (czyli „kanapowcem" czekającym na lepsze czasy). – Pracy jest mniej, ale jest. O ile mniej? Zależy jak patrzeć. O połowę, jeśli brać pod uwagę pracę konkretną, już umówioną. O jedną trzecią, jeśli dojdą do skutku projekty, o których aktualnie rozmawiam.

Już wcześniej przygotowywała się do webinarium, czyli seminarium online. Teraz będzie musiała nieco zmodyfikować jego treść. – Program miał dotyczyć zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Będę go przekształcać pod kątem utrzymania równowagi w czasie, kiedy ta granica się zatarła. Chcę podpowiedzieć ludziom różne możliwości poukładania tych spraw. A także przypomnieć, że większość z nas ma problem z odnalezieniem się w tej sytuacji. Bo każdy teraz widzi tylko swój własny chaos i myśli, że inni radzą sobie z tym znacznie lepiej. Tymczasem przestawienie się na częstotliwość zawodową w domowych warunkach jest naprawdę bardzo trudne.

Jej samej jest o tyle łatwiej, o ile doświadczenie w pracy wirtualnej zdobywała całymi latami. – Mam klientów, którzy mieszkają w innych miastach, a nawet krajach. Nie tylko Polaków, pracuję również po angielsku. Ale nie ma co ukrywać, wolę spotkania w cztery oczy, bo zwyczajnie lubię ludzi, a praca twarzą w twarz jest troszkę przyjemniejsza niż twarzą w ekran – wyjaśnia.

Gdy w połowie marca został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, kilku jej klientów zaproponowało: przesuńmy sesję na później, jak się wszystko uciszy, wtedy się spotkamy. Ale odkąd wiadomo, że właściwie nic nie wiadomo, część z nich wróciła z propozycją sesji online. Mimo to Agnieszka przyznaje, że jest w niej dużo niepokoju o przyszłość. – Dzięki temu, że mam mieszkanie zorganizowane tak, żeby praca była oddzielona od życia osobistego, mogę zamknąć drzwi i nie oglądać biurka i komputera w czasie, gdy wypoczywam, mam możliwość odcięcia się od tych obaw.

Maciej Zabojszcz jest dyrektorem zarządzającym dystrybutora Aurora Films, który dostarcza filmy m.in. do kameralnego kina studyjnego Amondo przy ulicy Żurawiej w Warszawie. – W przypadku kin jest to o tyle bolesne, o ile w czasie zamknięcia nie są w stanie wygenerować żadnego przychodu, podeprzeć się jakimikolwiek protezami, jak robią chociażby kawiarnie i restauracje z jedzeniem na wynos – zauważa.

Amondo jest w dość dobrej sytuacji, bo ma niskie koszty funkcjonowania. – Opieramy się na grupie ludzi, którzy utrzymują się z pracy w innych miejscach, kino prowadzą trochę na zasadzie wolontariatu, więc głównym obciążeniem jest czynsz. Z miejskiego lokalu korzystamy na preferencyjnych warunkach, ale to i tak kilka tysięcy złotych miesięcznie – wyjaśnia Maciej Zabojszcz. Wciąż czekają na odpowiedź, czy włodarze Warszawy przychylą się do prośby o tymczasowe obniżenie opłat i tym samym oddalą wizję zamknięcia Amondo. – Problemem wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych przez koronawirusa, w tym oczywiście kin, jest to, że nie wiadomo, jak długo będzie to wszystko trwało. Do końca kwietnia? Kino poniesie straty, ale groźby zamknięcia nie będzie. Z każdym kolejnym miesiącem ta czarna wizja będzie natomiast coraz bardziej realna.