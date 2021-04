Superbohaterski skok na kasę materiały prasowe

Michał Zacharzewski

'Splendor Marvel" to nowa wersja cenionej planszówki „Splendor", która po raz pierwszy ukazała się w 2014 r. nakładem francuskiego wydawnictwa Space Cowboys. W nowej edycji twórcy postanowili przenieść rozgrywkę do uniwersum znanego z komiksów Marvela i wprowadzić kilka zmian fabularnych nawiązujących do najnowszych filmów z serii „Avengers". Niektórzy nazwą to skokiem na kasę, niepotrzebną komercjalizacją popularnej marki. Pewnie nawet będą mieli rację, co jednak nie przeszkadza w dobrej zabawie.