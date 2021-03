Meetooinceste. Seks, kłamstwa i zgubiona generacja

Ważny polityk, popularny aktor, znany reżyser – pod adresem członków elit zaczynają się pojawiać oskarżenia o pedofilię, a nawet kazirodztwo. Gdy na jaw wychodzą brzydkie sprawy z przeszłości, kariery się załamują, choć sądowe wyroki jeszcze nie zapadły. Ale internetowy lud swój wyrok już wydał.

Jest koniec lat 80., rodzina paryskich intelektualistów. 13-letni chłopiec jest zapraszany w sekrecie do sypialni ojczyma. Swój sekret powierza siostrze bliźniaczce, prosząc ją o zachowanie tajemnicy. Wizyty trwają co najmniej dwa, a może nawet trzy lata. Trzydzieści lat później, kiedy rodzeństwo jest już po czterdziestce, młoda kobieta decyduje się opowiedzieć o całej sprawie matce. Ta jednak milczy, chroniąc męża. Milczą również przyjaciele rodziny, wśród nich znane osoby z francuskich elit. We Francji taki czyn, nawet jeśli między uczestnikami nie ma związków krwi, uznawany jest za kazirodztwo.

Tym chronionym przez rodzinę ojczymem jest Olivier Duhamel, znany francuski polityk. W jego domu wychowywało się troje dzieci z pierwszego małżeństwa żony, Evelyne z domu Pisier, zmarłej cztery lata temu. Ich ojcem i pierwszym mężem Pisier był Bernard Kouchner, jeden z pionierów medycyny humanitarnej, założyciel organizacji Lekarze bez Granic. Z nim Evelyne mia...

