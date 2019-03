Justyna Janiszewska, psychoonkolog: Rak to wstrząs, który może przynieść korzyści

Nie zgodzę się, że cierpienie uszlachetnia. Ale wielu pacjentom bliskość śmierci przynosi poczucie, że już niczego nie muszą, mogą więc zająć się tym, czego naprawdę chcą. Jedna z pań wyznała, że pierwszy raz w życiu dostrzegła wtedy moment, gdy liście robią się zielone - opowiada Justyna Janiszewska, psychoonkolog.

Uczy pani, jak ułożyć sobie w głowie raka?

Pokazuję, jak łatwiej go przetrwać i wyciągnąć korzyści z choroby. Wbrew pozorom korzyści z doświadczania raka mogą być ogromne, ale nie da się zauważyć ich w pierwszych miesiącach po diagnozie. By do nich dotrzeć, potrzebujemy czasu. Psychologia onkologiczna uważa, że łatwiej znosimy chorobę, adaptując się do sytuacji i akceptując ją. A ja pomagam pacjentom przechodzić przez ten proces.

Jak przetrwać dni po diagnozie?



W rozmowie z pacjentem koncentrujemy się wtedy na jego emocjach. Pierwsze dni i tygodnie po diagnozie to często najgorszy czas w doświadczaniu tej choroby. Diagnoza wywraca nasz świat do góry nogami, przynosząc zwykle rozpacz i szok. Często pojawia się zaprzeczenie: „to nieprawda, lekarz musi się mylić". Widywałam nawet wędrujących po gabinetach lekarskich, by zweryfikować diagnozę. Gdy już nie da się dłużej zaprzeczać, pojawia się agresja i złość. Szukamy przyczyn i winnych sytuacji. Ogarnia na...