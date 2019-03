„Przemytnik”. Stary człowiek i furgonetka

Jest w bardzo dobrym „Przemytniku" scena, w której główny bohater śpiewa dziarsko jeden z amerykańskich szlagierów „I've Been Everywhere" Hanka Snowa, znany być może lepiej w aranżacji niezastąpionego w takich kwestiach Johnny'ego Casha. I rzeczywiście, Earl Stone (Clint Eastwood), utytułowany hodowca liliowców, niemal z dziewięćdziesiątką na karku, w Stanach Zjednoczonych był wszędzie, czym chwali się wszem wobec, wskazując na swojego zdezelowanego pikapa, który liczy sobie bez mała pół wieku.

Teraz Stone znowu jest w drodze. Będąc na skraju bankructwa, utraciwszy dom i ogród, samotny mężczyzna decyduje się na pracę dla meksykańskiego kartelu narkotykowego, transportując dlań kokainę z teksańskiego El Paso do odległego Chicago. I trzeba przyznać, że jest w tym dobry, tak jak wcześniej w pielęgnacji kwiatów. Jako doświadczony kierowca nigdy nie był notowany, ale nie to stanowi jego największy atut. Nie jest nim także biały kolor skóry, choć stawia go zdecydowanie na uprzywilejowanej pozycji, co Eastwood komentuje wymownym epizodem policyjnego zatrzymania, jakże innym od tego, do którego przyzwyczaiło widza kino czarnych. Tym, co daje mu największą przewagę, jest starość, bodajże jedna z najbardziej ignorowanych i wypieranych kwestii w amerykańskim społeczeństwie.

Eastwood – dla jednych żywa legenda, dla drugich kontrowersyjny republikanin, sympatyzujący z Donaldem Trumpem – wyraźnie spokorniał. Podczas gdy w swoich kilku ostatnich obra...