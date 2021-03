Natalia Maliszewska: Na lodzie dużo ryzykuję

– Życie mnie przeorało. Musiałam dojrzeć, zanim osiągnęłam pełnoletność. Dziś cieszę się z prostych spraw – mówi Natalia Maliszewska, tegoroczna wicemistrzyni Europy w short-tracku i polska nadzieja na medal igrzysk w Pekinie.

Plus Minus: Co czuje łyżwiarz, który upada na lód?

Upadamy często, więc jesteśmy w tym wyćwiczeni. Niebezpiecznie robi się, kiedy nie lecisz do bandy sam, tylko z innymi. Wtedy człowiek traci kontrolę, a płozy latają blisko twarzy. Dbamy o nie, są ostre jak brzytwa. Muszą być. Mamy w grupie dziewczynę, która ma pociętą twarz i gdyby nie to, że jechała w goglach, to dziś prawdopodobnie nie miałaby oka. To pokazuje, że wystarczy znaleźć się w złym miejscu o złym czasie, aby doszło do tragedii.

Upadania da się nauczyć?

Nikt nas tego nie uczy, bo takiej techniki nie ma. Wszystko dzieje się w ułamku sekundy, nie jesteśmy tego nawet świadomi. Kilka razy miałam tak, że obudziłam się w bandzie i nie miałam pojęcia, jak do tego doszło.

Pani sport to trudna miłość?

Trudna, ale bycie w światowej czołówce to najlepsze uczucie. Samo to, że mogę się ścigać z innymi, kogoś zablokować albo pojechać innym torem i nie wpuścić... Jest adrenalina. Faktyczn...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ