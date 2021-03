Kłótnia o skojarzenia

Gry karciane z reguły bazują na rywalizacji. Zmuszają uczestników zabawy do przeszkadzania przeciwnikom, nieustannego krzyżowania im szyków. „Gra słów" wyróżnia się spośród podobnych produkcji, bo wymaga od graczy także współpracy. Tworzą oni drużynę i próbują zdobyć jak najwięcej punktów. A przy okazji ćwiczą pamięć, umiejętność kojarzenia i wreszcie – kreatywność.

Talia składa się z 92 eleganckich kart z prostymi, za to czytelnymi ilustracjami. Przedstawiają one różnego typu rzeczowniki – zwierzęta, pojazdy, ubrania czy narzędzia. Także symbole, bo przecież serce pod każdą szerokością geograficzną kojarzy się z miłością. Zabawa składa się z trzech faz. W pierwszej rozkłada się na stole 20 kart, a dodatkowe cztery umieszcza w tzw. magazynku. Następnie jeden z graczy – pełniący w danej chwili rolę moderatora – próbuje przekazać pozostałym uczestnikom, o której karcie z magazynku myśli. Może to zrobić tylko w jeden sposób: wskazując leżącą na stole kartę, która kojarzy mu się z nią. Nie jest to łatwe, bo każdy przecież ma inne skojarzenia.









W drugiej fazie dokłada się na stół kolejne karty i łączy z poprzednimi za pomocą zgrabnych zdań. Wymaga to kreatywności, no bo jak połączyć opowieścią bombę z deskorolką? Ta faza tak naprawdę przygotowuje graczy na fazę trzecią, która wymaga pamięci i odgadyw...

