Kobieca wersja Supermana

Kino coraz więcej miejsca poświęca płci pięknej. Standardem stają się kobiece wersje klasycznych przebojów („Ghostbusters", „Ocean's 8") oraz produkcji gatunkowych zarezerwowanych dotąd dla mężczyzn („Wdowy"). Dlatego trudno uwierzyć, że aż dziesięć lat trzeba było czekać na pierwszą ekranizację komiksu Marvela z kobietą w roli tytułowej. Na szczęście kapitan na dłużej zadomowi się w tym uniwersum. Stanowi bowiem odpowiednik konkurencyjnego Supermana – czyli postać o wyjątkowo dużej mocy.

Vers (Brie Larson) służy w elitarnych oddziałach kosmicznej rasy Kree, toczącej wojnę z okrutnymi zmiennokształtnymi Skrullami. Podczas jednej z misji wpada w pułapkę i podczas tortur odkrywa, że w przeszłości mieszkała na Ziemi i pracowała w amerykańskich siłach lotniczych. Nie wie jednak, dlaczego o tym wszystkim zapomniała i z jakich powodów wrogowi zależy na dotarciu do jej dawnej przełożonej. Oczywiście postanawia przyjrzeć się sprawie bliżej.

„Kapitan Marvel" nie jest filmem ani gorszym, ani lepszym od innych produkcji ze świata Marvela. Oferuje dynamiczną akcję, sporą dawkę humoru i świetne efekty specjalne. Fani cyklu ucieszą się, mogąc zobaczyć, co doskonale im znany Nick Fury (Samuel L. Jakcson) robił w latach 90. Wtedy był jeszcze biurokratą niewysokiego szczebla, uwielbiał koty, za to nie wierzył w istnienie kosmitów. To właśnie za sprawą Vers zaczął gromadzić wokół siebie grupę ludzi o ponadnaturalnych mocach.

