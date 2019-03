Jan Maciejewski: Niezasłużone piękno Cracovii Fotorzepa, Robert Gardziński

Był początek lutego, wiał zimny wiatr, a przed chwilą dwóch obrońców Cracovii przypadkiem wpadło na siebie, otwierając Piastowi Gliwice wolną drogę do wyjścia na prowadzenie. Jeden z tych momentów, kiedy spada adrenalina, zasypiają kibicowskie demony i zaczyna się budzić rozum. – Dlaczego to musi tak boleć? Dlaczego musimy aż tak cierpieć? – Weź ty się może przeprowadź do Barcelony, będziesz miał więcej słońca i zwycięstw.