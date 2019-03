Tomasz P. Terlikowski: Idiotyczny pomysł na inkulturację

Czy już niebawem będziemy sprawować mszę świętą bananem i coca-colą? Mam świadomość, że to pytanie może się wydawać bluźniercze. Tyle tylko, że wynika ono z wypowiedzi pewnego jezuity, który podczas konferencji przygotowującej przyszłoroczny synod dla Amazonii wygłosił tezę, którą – jeśli zostanie zastosowana w praktyce – może prowadzić do takiej właśnie sytuacji.

Nie, to nie jest żart. Ojciec Francisco Taborda SJ oznajmił, że w ramach inkulturacji, a także tzw. głębokiej teologii można będzie po wspomnianym synodzie, za zgodą biskupa zastąpić w Amazonii w sprawowaniu Eucharystii chleb maniokiem. Powodem ma być to, że podczas pory deszczowej w Amazonii wilgotność jest tak duża, że zamienia pszeniczny chleb w maź, a chleby wyrabia się tam właśnie z manioku. Ojciec Taborda nie jest byle kim, ale wykładowcą teologii na jezuickim Uniwersytecie Belo Horizonte w Brazylii, prelegentem na seminarium przygotowującym przyszłoroczny synod. W jego trakcie wygłosił on referat: „Amazonia: Nowe ścieżki dla Kościoła i dla integralnej ekologii". W seminarium tym uczestniczyli kardynałowie Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny synodu biskupów, Claudio Hummes, a także przewodniczący konferencji biskupów panamazońskich.

Opinia ta mogłaby być nawet zabawna, gdyby nie to, że jest głęboko heretycka. Materią Eucharystii nie je...