Platforma Obywatelska skręca w lewo. Czy to się opłaci?

Zaangażowanie Platformy Obywatelskiej w progresywne, radykalne obyczajowo hasła może przeszkadzać niektórym jej wyborcom. Rzecz w tym, że legalność aborcji najwyraźniej przestała być odbierana jako coś radykalnego. Zwłaszcza przez młode pokolenie.

W tej sprawie walka toczy się także o język. Politycy Platformy Obywatelskiej upierają się, że to, co zaproponował 18 lutego zarząd ich partii, nie jest „aborcją na życzenie". Kłócą się o to z dziennikarzami. Przewodniczący PO Borys Budka poświęca temu „rozróżnieniu" kolejne tyrady, choć trudno z nich wychwycić argumenty. Nie mają jednak racji. To jest aborcja na życzenie. Obowiązek konsultacji z lekarzem (skądinąd oczywisty) i z psychologiem niczego nie ogranicza. Bo przesądza wyłącznie decyzja kobiety, a jedynym ograniczeniem jest czas ciąży. To całkowite spełnienie żądań Strajku Kobiet przy jednoczesnym uznaniu, że aborcyjnego „kompromisu" już nie ma.









Konserwatystów jak na lekarstwo

Jednocześnie politycy PO z Borysem Budką na czele mają rację taktyczną. Takie zabawy słowami się opłacają. Widać to po kolejnych sondażach dotyczących stosunku Polaków do aborcji, które miały różne wyniki w zależności od treści pytań. Czyli od doboru słów ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ