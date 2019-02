Jean M. Twenge. Facebook wpędza w depresję

Najbardziej samotne nastolatki to te, które poświęcają więcej czasu mediom społecznościowym, a mniej kontaktom z przyjaciółmi twarzą w twarz. Ryzyko czucia się nieszczęśliwym z powodu korzystania z mediów społecznościowych jest najwyższe w grupie najmłodszych nastolatków.

Wiele osób twierdzi, że elektroniczna komunikacja nastolatków to żaden wielki problem – skoro łączą się z przyjaciółmi, to kogo obchodzi, w jaki sposób to robią? Według tego poglądu komunikacja elektroniczna jest równie dobra, jak osobista. Gdyby tak rzeczywiście było, powinna mieć równie dobry wpływ na zdrowie psychiczne i poczucie szczęścia, tak więc nastolatki komunikujące się przez media społecznościowe i SMS-y powinny czuć się tak samo szczęśliwe, jak nastolatki, które widują swoich przyjaciół lub biorą udział w zajęciach, do których nie potrzeba ekranu. Powinny też tak samo dobrze radzić sobie z samotnością czy depresją.

Możemy sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest. Zacznijmy od poczucia szczęścia. W Ankietach MtF pytano nastolatków o ich ogólny poziom szczęścia („bardzo szczęśliwy", „dość szczęśliwy", „niezbyt szczęśliwy") oraz o to, ile czasu poświęcają na różne zajęcia w swoim czasie wolnym, w tym na zajęcia przed ekranem, takie...