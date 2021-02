Życie, które nas przerasta

Elena Ferrante wciąż pozostaje postacią anonimową. Na temat jej prawdziwej tożsamości nie słabną spekulacje i domysły. Co jakiś czas czytamy o efektach literackich śledztw mających zdekonspirować ukrytą pod imieniem i nazwiskiem autorki „Genialnej przyjaciółki" postać. Zostawmy to jednak na boku, tym bardziej że dostaliśmy do ręki kolejną powieść mistrzyni obyczajowych historii, która po raz kolejny dokonuje zniuansowanej wiwisekcji kobiecej psychiki.

Tym razem kanwą opowieści jest historia dorastania Giovanny, 12-letniej uczennicy, urodzonej w 1979 r., w inteligenckiej rodzinie z bogatej dzielnicy Neapolu (Vomero). Pozostajemy z nią cztery lata, towarzyszymy w momentach formacyjnych i granicznych. To jej oczyma widzimy historię rozpadającej się rodziny, na zewnątrz manifestującej przyjazny rozgardiasz. W pierwszej kolejności zatem „Zakłamane życie dorosłych" to rzecz o dojrzewaniu, o momencie, kiedy dzieciństwo niespodziewanie staje się już tylko wspomnieniem. Dorosłość widziana oczami narratorki to czas początku obłudy, fałszywych słów wypowiadanych w miejsce tych prawdziwych. Bo to, co mówimy, i to, co myślimy, to czasem dwie różne rzeczy, dwa nieprzystające do siebie porządki.

Obserwujemy bolesny dramat dochodzenia do wniosku, że ludzkimi relacjami bardzo często rządzą namiętności i irracjonalne pobudki, a ludzi trwale spajają uczucia o negatywnych potencjałach. To powieść o rozczarowaniach, nie...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ