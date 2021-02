Masakra w Etiopii. Zabici za chrześcijaństwo?

W Etiopii doszło do masakry 750 chrześcijan. Czy aby na pewno? Fake news czy zwyczajowa zmowa milczenia wobec podobnych zbrodni?

Jako pierwsza zdarzenie opisała belgijska organizacja pozarządowa Europe External Program with Africa (EEPA – Europejski Zewnętrzny Program dla Afryki). W styczniowym raporcie o sytuacji w tym regionie poświęciła zbrodni – pośród innych doniesień – trzy niejasne zdania. Temat podjął Martin Plaut, były redaktor BBC i pracownik Institute of Commonwealth Studies, który publikuje w zaprzyjaźnionych miejscach; rozbudowane sprawozdanie zamieścił także brytyjski tygodnik „Church Times". Z tych opisów wynikało, że 15 grudnia w starożytnym mieście Aksum, dawnej stolicy Etiopii i miejscu koronacji jej cesarzy, tysiąc osób schroniło się w kościele Matki Bożej z Syjonu. To niezwykłe miejsce: należy do Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego, gdzie zgodnie z lokalnymi przekazami w Kaplicy Tablic ma być przechowywana Arka Przymierza, przywieziona tam przez Menelika, syna króla Salomona: złota skrzynia, wspomniana w biblijnej Księdze Wyjścia, zawierająca tablice z dziesięciorgiem przykazań i inne arte...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ