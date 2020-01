Racjonalność – mocna strona Kościoła AFP

Właśnie wróciłem z Ziemi Świętej, a tam, być może jak nigdzie indziej, doskonale widać, że w debacie nie zawsze jedna strona ma rację i że plemienność zawsze prowadzi do braku racjonalności. Choćby w sprawie muru wokół Betlejem rację mają zarówno ci, którzy mówią, że symbolicznie nawiązuje on do muru getta i przyczynia się do potężnej krzywdy wielu Palestyńczyków, jak i ci, którzy przypominają, że od momentu jego wybudowania w Jerozolimie nie było ani jednego zamachu bombowego. Obie strony mają więc mocne argumenty, obie mogą racjonalnie uzasadnić albo to, dlaczego mur ten został wybudowany, albo dlaczego powinno się go zburzyć.