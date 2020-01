Lato z antypodów AdobeStock

Tuż przed końcem starego roku zawiało moją osobę do Wrocławia, gdzie opatrznościowo trafiłem do hotelu Grape. Miejsce nieduże, świetna kuchnia, karta win mainstreamowa, trochę zbyt zachowawcza, wynalazków tam nie znajdziecie, ale bogata, znakomicie skonstruowana. Daj Boże zdrowie (i parę złotych), by pić te wina. Tymczasem co naród wybiera w takim miejscu? Ano to samo co wszędzie – rządzi duet PP (prosecco i primitivo) oraz SB, czyli nowozelandzkie sauvignon blanc.