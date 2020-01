Nie otwierać ludzkich ran

Reportażystka Katarzyna Kobylarczyk poleca w "Plusie Minusie".

Obawiam się, że nie będę zbyt oryginalna, kiedy polecę tę pozycję, bo ubiegłoroczny zestaw najlepszych reportaży jest doskonale znany, ale ogromne wrażenie zrobiła na mnie Joanna Gierak-Onoszko i jej debiut „27 śmierci Toby'ego Obeda". Jest to po prostu dobrze zrobiony reportaż – znakomicie udokumentowany, pięknie napisany, a przy tym nieepatujący okrucieństwem. Autorka unika dosłownych opisów doświadczeń dzieci rdzennych mieszkańców Kanady zamkniętych w internatach i przyznaję, że to pozytywnie mnie w tej książce zaskoczyło. Również sposób postępowania z bohaterami jest niezwykły. Joanna Gierak-Onoszko nie otwiera ran swoich rozmówców, podchodząc do ich historii bardzo odpowiedzialnie.

Nieustająco zachwyca mnie też to, co z reportażem robi Małgorzata Rejmer. Jej książki są porażające zarówno literacko, jak i faktograficznie. Z czystym sumieniem mogę polecić zarówno jej „Bukareszt. Kurz i krew" z 2014 r., jak i „Błoto słodsze niż miód" o Albani...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ