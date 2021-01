Michał Kiwerski: Ten błogi stan zaraz minie

My, młodzi ludzie, mamy wielką potrzebę zmiany umowy społecznej, która nas wszystkich obowiązuje, chcemy sprowadzić ją do zupełnie innego mianownika, niż życzyłyby tego sobie starsze osoby - mówi Michał Kiwerski, aktywista klimatyczny.

Plus Minus: Mnie najbardziej irytuje: „Powiedziałbym coś, ale w naszym gronie są kobiety..." – klasyczny tekst w gronie pamiętającym co najmniej stan wojenny.

Ciekawe, nigdy w życiu tego nie słyszałem. W młodzieżowych ruchach aktywistycznych rzeczywiście nie doświadczamy takiego..., nie chcę od razu nazywać tego seksizmem, bo to pewnie nie jest świadome, ale jednak jest to jakieś uprzedzenie zakorzenione kulturowo. I w społecznościach ludzi młodych z tym zazwyczaj się nie spotykamy, to przychodzi do nas raczej z zewnątrz. Oczywiście, nie jest też tak, że w ogóle nie musimy się mierzyć w naszym gronie z podobnymi problemami, ale nie są one tak częste.

A przebywając ze starszymi, zauważa pan już to bardziej?

Na pewno. Starsi częściej mają w głowie różne odgórne założenia wobec innych osób, chcą wtłaczać ludzi w jakieś własne przeświadczenia, np. że jeśli ktoś jest kobietą, to powinien zachowywać się w pewien określony sposób. Taka głupia rzecz – ma...

