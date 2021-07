Europa plemionami podzielona

Niemiecki serial science fiction „Plemiona Europy" przynosi kolejną ponurą wizję końca naszego świata. Tym razem cywilizacja upadła na skutek tajemniczego blackoutu. Prądu nagle zabrakło i większość zdobyczy techniki stała się bezużyteczna. Ludzkość podzieliła się na plemiona o różnym stopniu zaawansowania, a my śledzimy losy garstki stosunkowo prymitywnych Źródlan.

Prymitywnych to zresztą złe słowo. Źródlanie żyją w leśnej komunie i starają się nikomu nie wadzić. Trzymają się z daleka od innych plemion i choć znają różne wynalazki, to z nich nie korzystają, gdyż uważają to za ryzykowne. Wszystko zmienia się, kiedy w pobliżu ich wioski rozbija się myśliwiec należący do zaawansowanych Atlantydów. Ściąga to na Źródlan uwagę brutalnych Wron okupujących dawny Berlin. Dochodzi do rzezi, a także rozwidlenia wątków. Ścieżki trójki bohaterów się rozchodzą...









„Plemiona Europy" pokazują zarówno społeczności bazujące na niewolnictwie, jak i grupy paramilitarne, łowieckie czy handlowe. Każda z nich wytworzyła własne zasady, niekiedy bazujące na wewnętrznej harmonii, częściej sprowadzające się do kosmopolitycznych planów podboju nowego świata i narzucenia mu swoich wartości. Wizja Europy plemion jest dość ciekawa, choć także mocno osadzona w telewizyjno-kinowej klasyce. Czuć tu bowiem dalekie echa „Igrzysk śmierci"...

