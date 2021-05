Bogusław Chrabota: Upadek Akki, koniec świata krucjat Wikimedia Commons, Domena Publiczna

W piątek 28 maja przemija niemal zupełnie niezauważona rocznica końca agonii obrońców ostatniej chrześcijańskiej stolicy doby krucjat, nadmorskiej Akki. W istocie fakty, o których piszę, nikną jak ziarno pustynnego piasku w mrokach dziejów. Miały miejsce dokładnie 730 lat temu. Ile to pokoleń? Trudno policzyć. Pokoleń, dla których pamięć o epoce krzyżowców, zrazu heroiczna i potężna, niknęła z dekady na dekadę, ze stulecia na stulecie, przechodząc z wolna w legendę. Dopiero narodziny nowoczesnej historiografii dały tym czasom nowe światło, choć ich interpretacje wciąż są różne. Zazwyczaj mniej sprawiedliwe, niż chcieliby tego uczestnicy tamtych zdarzeń. Do tego wątku zresztą wrócimy. Teraz przenieśmy się na chwilę do bronionej do ostatniej kropli krwi chrześcijańskiej Akki.