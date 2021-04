Majerikova, Moritoris. Spisz i Orawa – słowacko-polski tygiel kultur materiały prasowe

Franciszek Rapacki

Nasze pograniczne ziemie są bogactwem kultur, nie tylko polskiej i słowackiej. Ale musimy się bardziej szanować, szanować rozmaitość. Idzie to niełatwo. Rodziny do dziś są podzielone, a my słyszymy od prezydenta Dudy, że „tu jest Polska", że „wszyscy jesteście Polakami, wszyscy byliście Polakami"... - mówią Milica Majerikova i Ludomir Molitoris, działacze mniejszości słowackiej w Polsce.