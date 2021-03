Tomasz P. Terlikowski: Zmiany Franciszka są nie do odwrócenia AFP

Historia przyspieszyła. Franciszek od początku swojego pontyfikatu wprowadza zmiany, które – powiedzmy to jasno – są nie do odwrócenia. Dwa Synody na temat rodziny i adhortacja „Amoris laetitia" w istocie wprowadziły do życia Kościoła komunię świętą dla osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach. I choć zmiana ta nie dotarła do Polski, to akceptuje ją ponad połowa Kościołów na świecie. Wielkimi krokami dokonuje się także rekonstrukcja rozumienia kapłaństwa, bo o ile celibat nie został zniesiony (wbrew temu, czego się spodziewano), o tyle posynodalna adhortacja apostolska „Querida Amazonia" idzie pod pewnymi względami jeszcze dalej. Sugeruje bowiem, że władza kapłańska może zostać ograniczona tylko do sfery sakramentalnej, a władza nauczania i zarządzania w Kościele – dotąd właściwa tylko duchownym – może zostać rozszerzona na świeckich.