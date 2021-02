Kosmos uwolniony!

Po zakończeniu przez NASA lotów księżycowych w 1972 r. zapanowało powszechne niezadowolenie z kierunku, w jakim poszła astronautyka. Spodziewano się budowy bazy księżycowej i lotu na Marsa – zamiast tego wszedł program wahadłowców (promów kosmicznych), który okazał się ślepą uliczką, zwłaszcza pod względem ekonomicznym. Spektakularne katastrofy Challengera i Columbii dowiodły, że załogowe loty firmowane przez NASA są w kryzysie.

Książka Julian Guthrie „Jak zrobić statek kosmiczny" pokazuje, skąd przyszła odsiecz: od nawiedzonych entuzjastów, którzy nawet jeśli dysponowali funduszami, to nie takimi jak NASA. Jako chłopcy oglądali lądowanie na Księżycu i pozostali pod wpływem tego wydarzenia na całe życie. Elon Musk, Richard Branson, Paul Allen, genialny konstruktor Burt Rutan udowodnili, że kosmos nie jest niedosiężny. Duszą przedsięwzięcia, polegającego na doprowadzeniu do lotów suborbitalnych z udziałem człowieka, był Peter Diamantis, twórca nagrody XPRIZE, który wydębił na nią 10 mln dolarów od mało szczodrych sponsorów. On też jest głównym bohaterem książki Guthrie.

Książka przedstawia kilka centralnych postaci prywatnego wyścigu w kosmos. Oprócz Diamantisa i Rutana są to wizjonerzy z pieniędzmi, ale też piloci oblatywacze, którzy wyprowadzili SpaceShipOne 100 km nad Ziemię. Wysokość tę uważa się umownie za granicę kosmosu; powyżej znajdują się już orbity wokółzi...

