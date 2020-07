Bogusław Chrabota. Polska – cywilizacyjny margines AFP

Nie LGBT jest problemem, choć trudno zaprzeczyć, że niektórzy z działaczy środowisk LGBT kwestię obecności w życiu społecznym mniejszości seksualnych ideologizują. Jeśli bowiem ideologią nazwiemy zbiór poglądów lub przekonań, które wyrażają interesy określonej grupy i są wykładnią jej wizji świata, to niewątpliwie coś takiego jak ideologia LGBT istnieje. Ale nic w tym złego, bo nie jest to jedyna ideologia w przestrzeni publicznej i żadnej grupie nie może czynić z tego zarzutu, że ją posiada. Na tym zresztą polega bogactwo demokracji, że każda jednostka ma prawo do poglądów, a grupa do swojej ideowości czy ideologii, a całość życia społecznego i politycznego jest po prostu ich sumą.