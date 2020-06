Kataryna: Andrzej Duda i nakręcanie kampanii nienawiści

„Ja wiem, że podsycanie homofobii skończy się prześladowaniami dzieciaków LGBT i przykro mi, że część z nich popełni z tego powodu samobójstwo, ale proszę mnie zrozumieć, ja naprawdę bardzo chcę być nadal prezydentem".

Mem z takim tekstem to jeden z najbardziej brutalnych ataków na Andrzeja Dudę. Prezydenta, który kadencję zaczął od obietnicy „poważnego rozważenia" ustawy regulującej prawny status „osoby najbliższej", trzy lata później nie wykluczał, że „podszedłby poważnie" do podpisania ustawy zakazującej propagandy homoseksualizmu, a kończy podpisaniem deklaracji o „zakazie propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych". Nie wątpię, że najnowsza deklaracja – jak poprzednie – nie zostanie przełożona na inicjatywę ustawodawczą, bo jest tylko kampanijnym rozgrywaniem społecznych podziałów, ale kto wie, czy nie jest to dla prezydenta jeszcze bardziej hańbiące, niż gdyby w to, co mówi, szczerze wierzył. Polityczny cynizm jest mi dużo trudniej znieść niż ideologiczne zacietrzewienie, bo cynik wie, co robi i jaka może być cena, którą zapłacą inni.

„Liberalno-lewackie środowiska najpierw propagują wśród dzieci i młodzieży nienaturalne post...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Tylko teraz unikalna oferta na start. E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ