Mazurek w kieliszku

W nerwowych czasach, gdy nie wybór win na świąteczne stoły był nam w głowie, nie poleciłem państwu niczego szczególnego, proszę wybaczyć. Nie wiem też, co tam państwo przetrzymujecie, ale jak nie wiecie, co postawić na stole, to zawsze można zastosować się do rady mojego zaprzyjaźnionego sommeliera: „Pamiętaj, jak już zupełnie nie masz nic w piwnicy i barek pusty, to zawsze możesz wyciągnąć butelkę dobrego szampana".

I jest to prawda głęboka, wszak szampanem – w moim przypadku często zamienianym na Recaredo lub podobną cavę – powinno rozpoczynać się każdy poranek, a cóż dopiero tak ważny jak poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Więc jak nie wiecie, co podać, to na śniadanie proponuję bąbelki. A jeśli nie? No to spójrzmy na menu: jaja i majonezy w różnej postaci? Chablis – usłyszę. Ładnie ułożone, szlachetne, maślane chardonnay to bezpieczny wybór, ale przecież można inaczej, choćby wytrawny furmint lub żyletkowy juhfark z Somlo. A może riesling? Nada się poważniejszy kabinett, ale jeśli ktoś się uprze przy wytrawnym spätlese, to tylko kapelusza uchylić.









Czepiam się tego śniadania, bo ono w moim domu najważniejsze i otwieram na nie kilka butelek, które potem przez całe święta dopijam. Do białej kiełbasy wino dopasować się podejmę (jeśli nie ten riesling, to może sherry?), ale do chrzanu już nie, przepraszam, tu profesora, a nie skromnego wyrobn...

