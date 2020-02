Robert Kowalczyk: Seks stał się dyscypliną sportową

Dlaczego dzisiaj faceci tak chętnie sięgają po pornografię? Bo jest to wyraz patriarchalnych tęsknot w myśleniu o seksualności. Kiedyś był prosty podział: mężczyzna jest w seksie aktywny, kobieta – pasywna. Zaspokojenie mężczyzny było miarą zadowolenia w relacji. Takiego świata już nie ma - mówi Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.

Plus Minus: Czy pornografii powinno się zakazać?

Pornografia może być zabawką dla osób dorosłych i świadomych. To jest zwizualizowana fantazja seksualna, która występowała w różnych formach od zawsze. Trudno jej zakazać, lepiej świadomie z niej korzystać. W czasach szerokiego dostępu do internetu przybrała nowy wymiar. O sile przemysłu porno niech świadczy fakt, że w latach 80. filmy pornograficzne rozpowszechniane były na kasetach wideo głównie w systemie VHS. Spowodowało to, że inne konkurencyjne wówczas systemy zapisu nie przyjęły się, a system VHS zmonopolizował rynek.

Ale są badania, które pokazują, że konsumpcja pornografii w dużych ilościach wiąże się z problemami z erekcją i spadkiem libido u mężczyzn poniżej 40. roku życia.

Pornografia może być czynnikiem ryzyka powstawania zaburzeń seksualnych, ale jest to jednak bardziej złożona zależność, niż przekazują to niektóre medialne nagłówki w stylu „wzrost liczby gwałtów a dostęp ...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" TYLKO TERAZ: ePrenumerata "Rzeczpospolitej" przez kwartał GRATIS E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ