Dąbrowska: Zgubne skutki jedzenia ravioli w blasku fleszy

Grzegorz Schetyna otrzymał wyraźną wiadomość od części swoich partyjnych kolegów: „Schetyna jest jak Balcerowicz. Dlaczego? Bo jak Balcerowicz musi odejść". Jak doniósł „Super Express", dewiza ta pojawiła się podczas konsumpcji specjałów kuchni włoskiej. W środowy wieczór we włoskiej restauracji w centrum Warszawy spotkała się czołówka polityków PO. – Rozmawialiśmy głównie o odejściu Schetyny. To była taka polityczna stypa po nim – mówił „Super Expressowi" jeden z uczestników imprezy.

W polityce – jak to po wyborach – zaroiło się od propozycji. Co ciekawe, nie składa ich partia rządząca i zwycięska, ale opozycja. Na przykład Włodzimierz Czarzasty złożył Adrianowi Zandbergowi zaskakującą ofertę – jak donosi „Wprost", powołując się na „jednego z polityków lewicy". Jego zdaniem szef SLD „w zaciszu kuluarów" obiecał, że to nie lider Wiosny Robert Biedroń, ale właśnie Zandberg będzie kandydatem na prezydenta. Hojność szefa SLD wynika z chęci budowy dużego klubu parlamentarnego, do czego potrzebnych jest sześcioro posłów Lewicy Razem. A właściwie posłanek, bo jak zapewniają lewicowi parlamentarzyści (parlamentarzystki), zgodnie z duchem języka polskiego w przypadkach, gdy w grupie dominuje jedna z płci, w liczbie mnogiej należy stosować rodzaj przynależny większości. W Lewicy Razem są cztery posłanki i dwóch posłów. I wszystkie sześć posłanek ma już selfie na sejmowych schodach!