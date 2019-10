Sondaż: Schetyna powinien odejść ze stanowiska lidera PO Fotorzepa, Jerzy Dudek

Koalicja Obywatelska w wyborach parlamentarnych z 13 października zdobyła 27,4 proc. głosów co przełożyło się na 134 mandaty. Oznacza to, że w porównaniu do 2015 roku Platforma Obywatelska i Nowoczesna (tworzące dziś Koalicję Obywatelską) utraciły w Sejmie 32 mandaty. Czy taki wynik powinien skutkować odejściem obecnego lidera PO, Grzegorza Schetyny, ze stanowiska?