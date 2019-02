Paweł Kukiz: Pamiętajmy, że Tusk wcześniej przeczołgał Schetynę

- Grzegorz Schetyna uratował strzępy Platformy Obywatelskiej po Donaldzie Tusku - uważa lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Obchody rocznicy 4 czerwca mają być dla opozycji punktem startowym do bitwy o Sejm. W sprawę zaangażowany jest bezpośrednio szef Rady Europejskiej.

- Nie potrzeba dzisiaj w Polsce kolejnej partii politycznej - mówił w wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.

Powrót do polskiej polityki byłego premiera komentował w rozmowie z Polskim Radiem Paweł Kukiz. - Cwany gapa to Donald Tusk. To człowiek, który tolerował totalną demoralizację w Platformie Obywatelskiej. Finałem były rozmowy "u Sowy". W pewnym momencie został ewakuowany do Brukseli - powiedział lider Kukiz'15.

- Grzegorz Schetyna uratował "strzępy PO". Trzeba pamiętać, że Donald Tusk wcześniej obecnego lidera PO mocno przeczołgał - dodał.

Kukiz mówił również o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i przyszłości Europy. - To ma być Europa Ojczyzn. Nie możemy być niewolnikami dwóch mocarstw: Francji i Niemiec - ocenił.

- Mam nadzieję, że cała Europa się zmieni, wtedy gdy do europarlamentu dostanie się Kukiz’15, Ruch Pięciu Gwiazd oraz kilka partii antysystemowych z Chorwacji, Grecji, Finlandii. W tej chwili wicepremier Luigi Di Maio rozmawia z częścią ruchu "żółtych kamizelek" - dodał.

Kandydatów Kukiz'15 do PE poznamy w przyszłym tygodniu.