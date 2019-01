Neumann: Musimy obronić Polskę przed nienawiścią

- To jest niewyobrażalne dla wszystkich w Gdańsku, na Pomorzu - mówi w rozmowie z RMF FM o zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza szef klubu PO Sławomir Neumann. Neumann podkreśla, że Adamowicza znał od kilkudziesięciu lat.

- Ja do dzisiaj, jak o tym myślę, to nie wierzę. Mam wrażenie, że tego nie było, że to jest nieprawda, że to jest po prostu niemożliwe, że coś takiego się wydarzyło. I chyba tak wszyscy mamy - mówił Neumann.

Czytaj także:

Rząd ma ścigać mowę nienawiści. A Kurski niech odejdzie

Poniżej dalsza część artykułu

- To się stało, ale cały czas nie chcemy w to uwierzyć - dodał polityk PO.

Neumann wyraził nadzieję, że - mimo rozpoczynającej się sesji Sejmu - polityka "nie wróci w sposób ostry".

Polityk PO wyraził też nadzieję, że śmierć Adamowicza "nie będzie bez kompletnego sensu". - Że to będzie jakieś przesłanie. To przesłanie, które on miał na scenie w ostatnich słowach, że to będzie jakiś wyznacznik i drogowskaz do tego, żeby myśleć i bronić - dodał.

- Ja myślę, że my dzisiaj mamy odpowiedzialność wielką w polityce, by obronić Polskę przed nienawiścią, dać odwagę ludziom, żeby nie bali się dawać dobrego świadectwa, bycia dobrym. To jest wielkie wyzwanie - podkreślił.

Neumann przyznał też, że w ostatnich dniach unika "jakichkolwiek mediów społecznościowych czy też niektórych portali" z powodu "fali hejtu", która "cały czas się wylewa.

- Musimy znaleźć siłę w sobie, żeby tę nienawiść odrzucić, żeby ją zatrzymać - podkreślił.