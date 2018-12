Ewa Kopacz: Ustawa jest nieprzypadkowa. 2019 to rok wyborczy

- Wszyscy Polacy mogą się cieszyć, że prąd nie zdrożeje, pod warunkiem, że zaufają tej władzy - mówi była premier Ewa Kopacz.

Do Sejmu wpłynęła autopoprawka ustawy regulującej ceny energii. Zdaniem byłej premier Ewy Kopacz nie jest to przypadkowe.

Czytaj także: Ceny prądu: samorządy chcą większej ochrony

- Wiadomą jest rzeczą, że w tym roku wyborczym nie można podnosić czegokolwiek, bo trzeba zwiększyć swoje szanse wyborcze. A więc ci, którzy tak ukochali tę władzę i przywiązali się do niej, czerpią z niej odpowiednie profity, w związku z tym nie będą dzisiaj czegokolwiek wykonywać, co by obciążało Polaków dodatkową opłatą - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet.

Kopacz mówiła również o możliwym powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska. - Powiem, co dobre by było dla Polaków – gdyby rzeczywiście Donald Tusk zechciał, a to jest jego suwerenna decyzja, gdyby zechciał i zdecydował się na start w wyborach prezydenckich, to pewnie byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich - oceniła.

- Chciałby godnie reprezentować ten urząd, który dzisiaj niestety, jego wartość, samego urzędu prezydenckiego, została przez osobę, która w tej chwili pełni tę funkcję, troszkę nadszarpnięta - dodała.