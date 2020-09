Pragmatyczny ratownik przed wyzwaniem życia

Zespół z Łazienkowskiej miesiąc temu przegrał w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Omonią Nikozja, a za chwilę czeka go walka o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Przeszkody są dwie: Drita Gnjilane (Kosowo) oraz – w przypadku zwycięstwa – Karabach Agdam (Azerbejdżan).

Od 2017 roku Legia stoi w europejskim przedpokoju i co sezon ratuje budżet transferami. Tej jesieni znów zrobiło się gorąco, więc Mioduski zareagował jak zawsze – instynktownie.

To życiorys solidny, który nie budzi jednak ekscytacji. Piłkarskiej Polsce Michniewicz na dobre przypomniał się pracą z kadrą młodzieżową, która najpierw pierwszy raz od 25 lat awansowała na mistrzostwa Europy, a później była jedno zwycięstwo od wyjazdu na igrzyska.

Kontrakt z Legią podpisał w poniedziałek wieczorem. Wcześniej musiał się postarać o zgodę na łączenie funkcji u prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka. Dokończy z kadrą eliminacje ME 2021, później podobno ma go zastąpić Jacek Magiera.

Zespoły Michniewicza zawsze grały pragmatycznie. Reprezentacja młodzieżowa preferuje za jego kadencji piłkę defensywną, ale skuteczną. Poplecznicy talentu szkoleniowca powiedzą, że to dowód na umiejętność dostosowania taktyki do możliwości drużyny. – Legia ma na tyle szeroką kadrę i dobrych piłkarzy, że może grać bardzo elastycznie. Chciałbym, aby czuła się swobodnie, przechodząc z ustawienia do ustawienia – mówi Michniewicz, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.