W Warszawie mecz o tytuł

Pogoń traci dziś do Legii siedem punktów. Oglądając Ekstraklasę, można czasem odnieść wrażenie, że nie ma takiej przewagi, której polskie drużyny nie byłyby w stanie roztrwonić, ale trudno sobie wyobrazić, by w przypadku porażki zespół Kosty Runjaicia był w stanie nawiązać jeszcze walkę z Legią. Nawet w tak nieprzewidywalnym i rozgrywanym w błyskawicznym tempie pandemicznym sezonie.

Ligowy hit wypada tuż po przerwie na eliminacje mundialu w Katarze. Przygotowania do najważniejszego meczu rundy wiosennej zostały więc nieco zakłócone, trenerzy nie mieli do dyspozycji wyróżniających się piłkarzy, w dodatku nad wszystkimi wisi widmo koronawirusa i przymusowej kwarantanny, co spotkało już kilku zawodników Rakowa i doprowadziło do przełożenia meczu ze Stalą w Mielcu. W gronie zakażonych jest Kamil Piątkowski, który pozytywny test uzyskał w trakcie zgrupowania kadry.