Włoskie media po meczu Milanu: Osamotniony Piątek

"Goście lepiej grali piłką, ale rzadko zagrażali Donnarummie (bramkarzowi Milanu - red.)" - zauważa "La Repubblica".

"To nie był przekonujący Milan" - ocenia z kolei "Corriere dello Sport".

Ta ostatnia gazeta pisząc o Krzysztofie Piątku, który po raz pierwszy, odkąd trenerem Milanu jest Pioli, wybiegł na murawę w podstawowym składzie, ocenia, że Polak był "osamotniony". " (...)koledzy nie potrafili dograć mu piłki. Polak miał jedną szansę, kiedy to oddał strzał z dalszej odległości. To za mało, by rozpalić entuzjazm u chłodnych i wymagających kibiców Milanu" - czytamy.

"La Gazetta dello Sport" zwraca uwagę, że Milan sprawiał wrażenie jakby "piłkarze byli sparaliżowani strachem". "Nie oglądaliśmy drużyny, która przeważała. Dwa zespoły grały jak równy z równym. Piątek był niewidoczny, pokazał się tylko raz, gdy uderzył z dystansu" - pisze sportowy dziennik.

"SPAL brakowało dokładności potrzebnej do wywiezienia z San Siro dobrego wyniku. Milan był przestraszony i oddał inicjatywę rywalowi" - podsumowuje występ "Czerwono-czarnych" "La Repubblica".