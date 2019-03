Stefan Szczepłek: Wisła Pany!

Po bardzo dobrym meczu Wisła pokonała na swoim boisku Cracovię 3:2. Dla Białej Gwiazdy to więcej niż tylko trzy punkty.

Derby Krakowa to od dziesięcioleci walka o to, kto może po zwycięstwie mówić o sobie „Pany”. Jesienią Cracovia przegrała na swoim stadionie 0:2, obydwa gole strzelił Jesus Imaz, którego już w Wiśle nie ma. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Nie tylko Imaza nie ma. Kiedy Wisła walczyła o życie, Cracovia opływała w luksusy. Z dołu awansowała do pierwszej ósemki, a to, co robił w klubie Michał Probierz wystawia mu kolejne świadectwo fachowości.

Maciej Stolarczyk w Wiśle nie miał takich możliwości. Probierz wybierał, a Stolarczyk sklejał. W derbach to wszystko nie ma znaczenia. Do możliwości i umiejętności poszczególnych graczy dochodzą emocje. Cracovia ładniej grała, ale miała pecha. Straciła stosunkowo szybko dwa gole i plan runął po osiemnastu minutach.

Przy pierwszej, przepięknej bramce Krzysztofa Drzazgi sędzia korzystał z pomocy VAR. Uznał słusznie, że nie było faulu Marko Kolara na Oleksiju Dytiatiewie i gola uznał. Drzazga trafił w samo okienko zza pola karnego. To jedna z najładniejszych bramek w sezonie.

Nim „Pasy” wróciły do równowagi już przegrywały 0:2. Po akcji prawą stroną piłka trafiła przed bramką do Jakuba Błaszczykowskiego. Chyba chciał strzelać, ale źle uderzył piłkę, która w tej sytuacji trafiła szczęśliwie do będącego w lepszej sytuacji Kolara. Chorwat miał przed sobą praktycznie pustą bramkę.

W 60. minucie Sławomir Peszko przerzucił piłkę z lewej na prawą stronę, a Błaszczykowski uderzył z powietrza, w dolny róg bramki. Wisła prowadziła już 3:0 i panowała nad sytuacją, mimo że Cracovia ani przez chwilę nie przestawała walczyć i wierzyć.

Niewiele brakowało. W 86. minucie Janusz Gol przeprowadził świetną akcję w polu karnym. Miał obok siebie pięciu (!) przeciwników, a mimo to dał im radę i wyłożył piłkę Airamowi Cabrerze, który kopnął do bramki z tego samego miejsca co Kolar przed przerwą.

Teraz Wisła przeżywała to, co Cracovia na początku meczu. Cztery minuty po golu Cabrery padł drugi. Po rzucie rożnym najwyżej wyskoczył „joker” Probierza - Filip Piszczek i strzelił głową. Było już tylko 3:2 dla Wisły, ale wynik udało się jej utrzymać. Cracovia oddała aż 26 strzałów, ale tylko dwa celne.

To ironia losu, że bardzo dobre widowisko stworzyły drużyny nie z czołówki, tylko ze środka tabeli. Najlepszą indywidualną akcję przeprowadził 33-letni Janusz Gol, którego przez pięć lat nie było w Polsce, a wiosną jest jednym z najlepszych graczy ekstraklasy. Jego rówieśnik Jakub Błaszczykowski pokazał jak się strzela z woleja. To w Polsce zapomniana umiejętność.

Wisła - Cracovia 3:2 (2:0)

Bramki dla Wisły: K. Drzazga (14), M. Kolar (18), J. Błaszczykowski (60); dla Cracovii: A. Cabrera (86), F. Piszczek (90).

Sędziował T. Kwiatkowski (Warszawa).

Widzów 28 235.