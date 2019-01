Wisła Kraków: Na razie nikogo nie zatrzymano Trener Maciej Stolarczyk – o ile sam zostanie w Wiśle – może mieć kłopot ze skompletowaniem składu shutterstock

We wtorek rano do siedziby klubu wkroczyła policja. Prokuratura bada, czy podczas sprzedaży Wisły nie doszło do działań na szkodę spółki.