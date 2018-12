Tymczasowy prezes Wisły: Przelew od nowych właścicieli będzie

Adam Piertowski, tymczasowy prezes Wisły Kraków, zapewnił Onet, że 12 mln złotych, jakie są warunkiem przejęcia klubu przez nowych właścicieli, trafi 28 grudnia na konto Wisły.

Aby Vanna Ly i Mats Hartling stali się nowymi właścicielami klubu z Krakowa, muszą przelać do 23:59 w piątek 12 milionów złotych na konto Wisły Kraków.

Pietrowski, tymczasowy prezes Wisły, który reprezentuje nowych właścicieli klubu zapewniał, że "bank w Luksemburgu potwierdzi przelew w godzinach popołudniowych lub wieczornych". Dodał, że takie informacje miał mu przekazać Vanna Ly.

- Płatności do wszystkich "zainteresowanych" będą wychodzić natychmiast po otrzymaniu (przelewu) - dodał Pietrowski.

Wisła dotychczas nie uregulowała płatności za wynajem stadionu od miasta na mecz z Lechem Poznań (miała na to czas do 19 grudnia, potem płatność odroczono do 27 grudnia).

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu w piątek pieniądze od nowych inwestorów nie trafią na konto Wisły.