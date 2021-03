Geopolityczne echa wizyty Franciszka w Iraku

To przełomowa pielgrzymka z wielu względów : poprzednia odbyła się przed pandemią, w 2019 roku, a zarazem pierwsza w historii podróż głowy Kościoła katolickiego do Iraku. – Franciszek jest papieżem, który szuka źródeł i dialogu. Irak jest ojczyzną Abrahama, a Abraham jest ojcem trzech wielkich religii monoteistycznych. W Iraku zaczął się także pierwszy największy konflikt XXI wieku, który rozpoczął w tej części świat wojny, które toczą się do dziś – mówi gość podcastu Michała Płocińskiego.

Ważnych momentów wizyty papieża Franciszka było kilka. Dzień po spotkaniu głowy Kościoła katolickiego z irackim rządem został ogłoszony „Iracki Dzień Dialogu Międzyreligijnego”. – W kraju takim jak Irak powołanie takiego dnia dzień po wizycie papieża jest przełomowe. To dostrzeżenie tego, że Irak zamieszkują różne mniejszości do tej pory mocno prześladowane – mówi Kłosowski. Doszło także do spotkania z ajatollahem Alim as-Sistanim, liderem szyitów w Iraku. Gość audycji porównuje to do nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a irackimi szyitami.

– Pielgrzymka papieża do Iraku może być wydarzeniem przełomowym nie tylko tego pontyfikatu, ale też w kontekście zmieniających się reguł na szachownicy geopolitycznej i politycznej na świecie – dodaje.

Dlaczego papież Franciszek tak bardzo chciał odwiedzić Irak? Jaki wizerunek ma papież w krajach arabskich? Jak rozmowy z przywódcą irackich szyitów odebrano w Iranie? O tym wszystkim w podcaście Michała Płocińskiego „O tym się mówi”.