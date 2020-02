Barbara Hollender poleca nowości na DVD: "Ból i blask"

„Ból i blask” krytycy porównują do wspaniałych filmowych autoportretów - „Osiem i pół” Federico Felliniego, „Zwierciadła” Andrieja Tarkowskiego, „Tam, gdzie rosną poziomki” Ingmara Bergmana. Do obrazów, w których wielcy artyści, czując brzemię mijającego czasu, oglądali się wstecz, opowiadając o własnych traumach, namiętnościach, nadziejach. O dopadającej ich niemocy twórczej, samotności, bólu. O świecie, w jakim żyli i o kinie, które stawało się ich pasją i nierzadko ratunkiem.

Sam Almodovar broni się przed utożsamianiem go z bohaterem „Bólu i blasku” Salvadorem Mallo. Mówi, by nie czytać jego filmu jeden do jednego, choć dodaje, że wszystkie jego filmy są osobiste i przyznaje, że zna nastroje swojego bohatera.

„Ból i blask” jest rodzajem „spowiedzi” hiszpańskiego mistrza. Salvador Mallo jak on jest reżyserem, gejem, znaną postacią kina. Grający go Antonio Banderas nosi na ekranie ubrania Almodovara. Zdjęcia kręcone były w mieszkaniu, w którym reżyser żyje samotnie, wśród książek i trzech tysięcy płyt DVD. Niedaleko dzielnicy Malasana, która kiedyś była centrum Movida Madrilena.

Mallo od jakiegoś czasu nie jest w stanie pracować. To histeryk cierpiący na „wszystko” - od refluksu i bólów mięśniowych po depresję. Spotyka się ze swoim aktorem, z którym przed laty się pożarł, a teraz z okazji pokazu ich zrekonstruowanego filmu, próbuje się pojednać Po dawce narkotyku wracają wspomnienia. Obrazy z przeszłości. Widz zna je dobrze: wiejskie kobiety śpiewające przy praniu pościeli w rzece, chłopcy z seminarium duchownego, matka wśród nędzy walcząca jak lew, by synowi stworzyć kawałek prawdziwego domu. Dawne miłości z czasów movida madrilena, ból rozstania z ukochanym mężczyzną.

Powstał film o uczuciach i namiętnościach: o miłości matki i syna, nie zawsze prostej. O porzuconej religijności. O pożądaniu i tęsknocie za bliskością, która kiedyś się zdarzyła i czule została w pamięci na zawsze. Ale przede wszystkim o losie artysty, bólu tworzenia, cenie, jaką płaci się za nadwrażliwość. O tym, ile z siebie zostawiamy w ludziach i ile oni zostawiają w nas. O samotności i depresji. A wreszcie o sztuce, która jako jedyna może w życiu przynieść katharsis. Czyli o wszystkim, co ważne dla Pedro Almodovara.

„Bez robienia filmów moje życie traci sens” — mówi Salvador Mallo. To samo zawsze powtarzał sam hiszpański mistrz. A niedawno, w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi brytyjskiego „Guardiana” dodał: „Kino to uzależnienie. A teraz moje relacje z nim stały się znacznie bardziej intensywne, bo z tyłu głowy mam pytanie: „Kiedy mój czas się skończy? Czy film, nad którym pracuję, nie będzie ostatni?”

„Ból i blask” ma nominację do Oscara w kategorii filmu zagranicznego, ale też odtwórca głównej roli Antonio Banderas jest wśród pięciu aktorów wyróżnionych nominacją za pierwszoplanową rolę męską.