Podcięte skrzydła chwilówek

Sektor pożyczek pozabankowych rozwijał się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Pomagał mu wzrost gospodarczy i stosowanie coraz nowocześniejszych technologii finansowych. Wybuch pandemii skomplikował sytuację. Z jednej strony znacznie wzrosło ryzyko kredytowe, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, z drugiej – sami konsumenci nie chcą się zadłużać w tym trudnym okresie. Dodatkowo przepisy tarcz antykryzysowych ograniczyły maksymalne koszty kredytu, co zmusiło niektóre firmy pożyczkowe do wycofania się z rynku.

Wtóruje mu Andrzej Reterski, ekspert rynku consumer finance: – Wiele firm trwa jeszcze na rynku, licząc na odmrożenie kosztów pozaodsetkowych od kwietnia przyszłego roku, ale jeżeli do tego nie dojdzie, to polski rynek pożyczkowy opuści większość obecnych na nim graczy – przekonuje Reterski.

Branża czeka z zapartym tchem na marzec 2021 r., kiedy przestaną obowiązywać zapisy ustawy drastycznie obniżającej koszty pożyczek i kredytów. Będą wtedy dwie możliwości: przedłużenie ustawy albo rozluźnienie obostrzeń. – W pierwszym przypadku nastąpi stagnacja branży, która nie sprzyja podnoszeniu jakości i wypracowywaniu nowoczesnych rozwiązań fintechowych. Upadnie część firm, które przyjęły strategię przetrwania. Zastąpią je reprezentanci szarej strefy – uważa Stanisław Duda. – Druga opcja to powrót rynku pożyczkowego wysokiej jakości i zwiększenie dostępu do kapitału konsumenckiego, który będzie niezbędny do stymulowaniu pocovidowej gospodarki – dodaje.

Firmy pożyczkowe zostały mocno poturbowane przez pandemię. Eksperci z branży uważają, że konieczne jest zapewnienie gospodarstwom domowym dostępu do finansowania wspierającego bieżącą płynność – na rynku regulowanym, tj. w bankach, SKOK-ach i instytucjach pożyczkowych. Chodzi o to, by nie byli zmuszeni do szukania pożyczek tam, gdzie będą pozbawieni jakiejkolwiek ochrony. – Jednak bez pomocy państwa instytucje pożyczkowe mogą nie przetrwać tego okresu i nałożonych na nie ograniczeń, stąd apelują do ustawodawcy i nadzorców o pomoc – mówi Marcin Czugan, prezes zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. – W pierwszej kolejności za niezbędne uznają zniesienie wprowadzonego tymczasowo nowego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego – dodaje Marcin Czugan.