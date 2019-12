Bartosz Bacia: Przepisy o badaniach policjantów wymagają zmian

Główny nurt medialnej dyskusji na temat możliwych nieprawidłowości związanych z użyciem broni podczas policyjnej interwencji skupił się na tym, czy osoba postrzelona przez funkcjonariusza stanowiła dla niego realne zagrożenie. To, czy użycie broni w tym konkretnym przypadku było zgodne z przepisami ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, jest obecnie przedmiotem analizy w ramach postępowania przygotowawczego prowadzonego przez właściwy organ prokuratury. Problemy, jakie dotykają służby wyposażone w broń palną, są jednak znacznie szersze i wykraczają poza ramy prawne dopuszczalności użycia broni. Kluczowe z nich to brak regularnych badań psychologicznych funkcjonariuszy dysponujących bronią służbową oraz anachroniczny system szkolenia strzeleckiego.

Policjanci służby kryminalnej i prewencji, którzy stanowią zdecydowaną większość funkcjonariuszy policji, powinni wykonywać co trzy lata (po 40. roku życia – co dwa lata) szereg rutynowych badań, takich jak EKG, RTG klatki piersiowej, lecz nie mają obowiązku poddania się okresowym badaniom psychologicznym lub psychiatrycznym. Mogą zostać na nie skierowani, jednak jedynie wtedy, gdy ich przełożeni uznają to za stosowne.

Brak okresowych badań psychologicznych funkcjonariuszy to niejedyne zagrożenie z perspektywy przepisów regulujących użycie broni palnej. Równie istotne są wady systemu szkolenia strzeleckiego służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. W raporcie NIK opublikowanym w 2016 r. wskazano na ryzyka wynikające z niewprowadzenia w policji rozwiązań gwarantujących odpowiedni poziom wyszkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy (brak indywidualizacji szkoleń, niska frekwencja na szkoleniach, brak dostępu do niezbędnej bazy szkoleniowej). NIK zwracała również uwagę na zły stan techniczny garnizonowych strzelnic: w 27 proc. kontrolowanych strzelnic kontrolerzy stwierdzili zagrożenie dla życia i zdrowia ćwiczących funkcjonariuszy.

Uzdrowienie systemu

W Polsce obowiązuje ścisła reglamentacja dostępu obywateli do broni palnej, a za bezpieczeństwo publiczne odpowiadają w pierwszej kolejności powołane do tego służby. W interesie społecznym leży to, by funkcjonariusze broniący naszego bezpieczeństwa sami byli bezpieczni. Dlatego w pierwszej kolejności należy rozważyć wprowadzenie systemu okresowych badań psychologicznych oraz wsparcia psychologicznego dla funkcjonariuszy, którzy posiadają na wyposażeniu broń służbową.