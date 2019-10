NBP zwiększa strategiczne bufory finansowe

Co szczególnie ważne dla mnie jako prezesa NBP, ten szybki wzrost gospodarczy nie był okupiony narastaniem nierównowag makroekonomicznych ani też nie prowadził do wzrostu inflacji, która dziś wynosi 2,6 proc., czyli jest zgodna z celem NBP.

Wyjątkowo dobra koniunktura makroekonomiczna i stały, stabilny przyrost rezerw dewizowych pozwalają myśleć już nie tylko o dalszym doganianiu naszych zamożniejszych sąsiadów, ale też o strategicznym zabezpieczeniu tego, co udało się do tej pory osiągnąć. Mając to na uwadze, NBP podjął ostatnio szczególne działania, których celem jest stworzenie strategicznych buforów, mających wzmacniać wiarygodność i zabezpieczać siłę finansową polskiego banku centralnego – a przez to całej gospodarki – nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach.