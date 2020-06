Inwestowanie w zrównoważony rozwój wymaga mechanizmów wsparcia

Przystąpienie do wyścigu transformacyjnego wymaga zaangażowania zarówno publicznych, jak i prywatnych środków finansowych. O ile w przypadku środków budżetowych należy zmienić priorytety wydatkowania, o tyle w przypadku prywatnych inwestorów niezbędne jest zapewnienie politycznych, ekonomicznych i regulacyjnych uwarunkowań. To one byłyby zachętą do podejmowania działań wspierających taką zmianę.