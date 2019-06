Ile kosztuje brexit

Koszt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej można oszacować na przykładzie sektora usług finansowych, który od lat był wizytówką tego kraju.

Udział sektora usług finansowych w brytyjskim PKB rósł wraz ze spadkiem znaczenia produkcji przemysłowej. W szczytowym momencie, w roku 2009 osiągnął 9 proc. wartości dodanej brutto, a w 2017 wyniósł 6,6 proc., co przekłada się na 115 mld funtów! A przecież nie obejmuje to usług stowarzyszonych, takich jak usługi prawnicze, rachunkowość i konsulting.

Od 1987 do 2000 r. obroty na London Stock Exchange (LSE) wzrosły aż 61-krotnie, a w podsektorze przejęć i akwizycji (M&A) – 11-krotnie. Dzienny obrót na LSE wynosi 17 mld dol. w porównaniu z 7,8 mld dol. na Euronext i 5,8 mld dol. na Deutsche Borse we Frankfurcie.

Taką pozycję Wielka Brytania i Londyn zawdzięczają członkostwu w UE i liberalizacji rynku finansowego w latach 80. Od 2012 do 2017 r. przeprowadzono na LSE 587 pierwotnych ofert publicznych.

Aktywa oddziałów banków unijnych na Wyspach sięgały w 2016 r. 101 bln euro, podczas gdy oddziałów banków z krajów trzecich – blisko 2 bln euro. Na spółki zależne banków z krajów UE przypadało 463 mld euro aktywów, a z krajów trzecich – 904 mld euro. Razem czyni to 4,38 bln euro. Wszystkie te instytucje finansowe mogą działać na całym obszarze UE w oparciu o tzw. paszportyzację, dzięki której rejestracja w jednym z krajów Unii pozwala oferować usługę we wszystkich pozostałych.

Wyjście Brytyjczyków z UE przekreśla te korzyści. Znacznie ograniczy możliwość ich działania na terenie Unii, a unijnych instytucji finansowych – na Wyspach. Dla przykładu, 6 mln brytyjskich posiadaczy polis ubezpieczeniowych ma polisy towarzystw z innych krajów Unii, a 30 mln posiadaczy polis w UE – polisy towarzystw brytyjskich.

Wyjście z UE oznaczać będzie spadek obrotów i straty nie tylko dla banków i instytucji finansowych z Wielkiej Brytanii i Unii, ale również dla pochodzących z krajów trzecich, np. USA, Japonii, Chin, Brazylii czy Korei Południowej. Oddziały banków będą musiały zostać zamienione na spółki zależne, co m.in. wymaga spełnienia wymogów kapitałowych. Przy leverage ratio (stosunku core capital do całości aktywów) 3–4 proc. oznacza to, że dla oddziałów z krajów trzecich dodatkowe wymogi kapitałowe mogą sięgnąć 70 mld euro.

Brexit, zwłaszcza brexit bez umowy, uderzy w sektor finansowy. Wywoła chaos, którego rozmiary dzisiaj trudno przewidzieć. A są jeszcze inne dziedziny gospodarki, które poważnie ucierpią...

Coraz trudniej zrozumieć decyzję Brytyjczyków, którzy uwierzyli zalewowi fake newsów przekonujących, że wyjście z Unii jest korzystne. UE dała im czas na podjęcie decyzji. Być może brytyjska klasa polityczna zrozumie koszty i odwróci nieszczęsną decyzję z czerwca 2016 r.