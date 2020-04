Anna Wojda: Dać trochę i na chwilę - o zwolnieniu firm ze składek ZUS

To nie pomoc, gdy rząd jedną ręką daje, a drugą odbiera. To, co firmy zyskają na zwolnieniu ze składek ZUS, potem zabierze im fiskus.

Z przepisów o PIT wynika, że możemy odliczyć tylko składki zapłacone. Jeśli więc skorzystamy ze zwolnienia od składek, nie mamy prawa do odliczenia – potwierdza Ministerstwo Finansów. Poniżej dalsza część artykułu

Problemy z rozliczeniami mają również pracodawcy, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia od składek płaconych za zatrudnionych. Czy te kwoty będą kosztem podatkowym? Czy odliczać je od przychodu pracownika przy wyliczaniu wynagrodzenia na rękę? To częste pytania. Na razie firmy liczą po staremu, ale – jeśli nic się nie zmieni – będą musiały złożyć korekty.

Pytań i problemów jest więcej. Na wiele odpowiedzi nie znają nawet urzędnicy. Bo przepisy tarczy antykryzysowej są jak durszlak. I to zardzewiały. Niby jest wsparcie dla firm, ale strach z niego korzystać. Dopłaty do pensji, przestój czy ograniczenie wymiaru etatów to ciekawe rozwiązania, ale obwarowane warunkami. Jak przedsiębiorca ma przewidzieć, że uda się mu utrzymać stan zatrudnienia, skoro nie wie, co będzie za miesiąc i czy jeszcze będzie istniał? Ten brak pewności może oznaczać zwrot dofinansowania. Czytaj też: Firma zyska na składkach, ale straci na podatku

Rząd przesunął też terminy zapłaty podatków. Ale dlaczego na tak krótko? Czyżby sądził, że w maju już zapomnimy o pandemii?

Kolejne firmy lawinowo składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej, inne jeszcze obliczają, jak długo mogą się utrzymać. W końcu wiele biznesów rozwijało się latami i trudno to przekreślić. Do ludzi dociera jednak, że na państwo nie mają co liczyć. Do pracodawców i do zatrudnionych. Za chwilę ci pierwsi zamkną firmy, a drudzy stracą pracę.