Kiedy przychodzi kryzys, nie przestawaj komunikować się z klientami

Gdy firmy ograniczają wydatki na marketing, konsumenci zapominają o ich markach, co może prowadzić do utraty bieżącej, ale i przyszłej sprzedaży. Aktywność marketingowa, choć niewielka zazwyczaj prowadzi do wzrostu „udziału w rynku". To czas, kiedy można zmienić pozycję firmy-marki, a nawet na wprowadzenie nowego produktu, zwłaszcza kiedy konkurencja ograniczy wydatki na reklamę, co warto obserwować.

Przykładem mogą być organizowane przez restauracje dostawy jedzenia do domów, umożliwienie wykupienia dostępów do premier filmowych on-line, szkolenia czy nauka w sieci, a nawet uprawianie sportu. Nagle okazało się, że można działać inaczej. Empik na przykład udostępnia przez 60 dni za darmo do wyboru 11 tysięcy audiobooków i ebooków, komunikując, że chce pomóc we wspólnym spędzaniu czasu i rozwoju rodzinnych zainteresowań. Multisport nawołuje do wspierania klubów z kartą tej firmy i korzystania z treningów online prowadzonych na żywo przez obiekty partnerskie programu MultiSport. Epic store z kolei co tydzień udostępnia 3 darmowe gry. Klienci sieci Play, posiadający abonament na telefon, internet lub telewizję, mogą skorzystać z 6-miesięcznego dostępu do Amazon Prime Video, serwisu oferującego najnowsze filmy i seriale telewizyjne.